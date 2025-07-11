ニトリは、ファンを内蔵した「空気が通る高座椅子」（JC-E06FA）を発売した。一部ニトリ店舗とニトリネットでの販売となり、価格は19,990円。空気が通る高座椅子立ち座りが楽に行える高座椅子「JC-Eシリーズ」の新製品。座面と背もたれにそれぞれ4個のファンを内蔵している。側面のスイッチを入れるとクッションの中を風が通って、体熱で暖まった空気や湿気が放出される仕組み。風量は3段階で調整可能。生地にはメッシュ素材を採用