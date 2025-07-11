◇第45回日米大学野球選手権（11日、ハードオフエコスタジアム新潟）9日の試合で4打数2安打2打点という活躍を見せた大学侍ジャパンの主将を務める松下歩叶選手（法政大）。スター選手が集まる中での大役に「主将であることを忘れるほど、みんな意識が高い。すごく助けられています」と直前合宿で語っていました。プロ野球選手になることも視野に入れていて、憧れの選手として、桐蔭学園の先輩でもあるDeNA森敬斗選手と巨人・坂本勇