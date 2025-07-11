「慶余年２〜麒麟児、挑む〜」 (C)New Classics Media "見始めたら離脱不能"とまで称され、総再生回数160億回超という伝説級のヒットを叩き出した痛快な時代劇「慶余年〜麒麟児、現る〜」(以下「慶余年」)。前作から約5年が経った昨年5月に、待望の続編「慶余年２〜麒麟児、挑む〜」(以下「慶余年２」)が中国で配信されるや大反響。史劇ファンの間で日本放送を待ち望む声が続出する中、遂に7月25日(金)よりチャンネル銀河にて