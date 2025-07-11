本田仁美（２３）がリーダーを務める韓国のガールズグループ・ＳＡＹＭＹＮＡＭＥに、中国国籍のメンバー・シュイ（ＳＨＵＩＥ・２１）が新メンバーとして加わり、８人組として活動することになったと１０日、所属事務所のｉＮＫＯＤＥが発表した。同社は「今日（１０日）からＳＡＹＭＹＮＡＭＥは７人組から８人組に再編され、新メンバー“シュイ”が合流することになった」と説明。そして「新体制を迎えたことで、フ