津久井やまゆり園の献花式で、花を手向け手を合わせる入所者と職員＝11日午前、相模原市相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者ら45人が殺傷された事件から26日で9年となるのを前に、入所者と職員が犠牲者を追悼する献花式が11日同園で開かれた。永井清光園長（55）は「大事な命が奪われた事件。風化させてはいけない」と話した。式には入所者約30人と職員らが参加し、広場にある鎮魂のモニュメントに花を手向