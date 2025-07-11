タレントの堀ちえみが10日に自身のアメブロを更新。車の乗り換えを検討し担当者と打ち合わせしたことを報告した。この日、堀は「今の車と出逢って、この9月でまる5年。いろんな場所に出かけていき、愛着のある車です」と現在の愛車について説明。一方で「ところが長く乗っていると、お疲れが出てくるのかしらね〜この一年ほどの間だけでも、ちょっとした問題などが、結構出てきて不調でした」といい「ちょうど、乗り換え時期でもあ