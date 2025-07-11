リヴァプールで日本代表MF遠藤航とともにプレーしていたポルトガル代表FWディオゴ・ジョタの死亡事故は、7月のサッカー界を悲しみに包んでいる。現地警察は今週、車のホイールなどを分析し、事故原因がジョタが運転していたとされるランボルギーニ（イタリアの高級スポーツ車）による「スピードの出し過ぎ」だったのではないかとの見解を発表している。しかしながら、イギリス紙『Daily Mail』によると、ジョタがスピードを出し過