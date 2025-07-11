KLMオランダ航空は、今夏スケジュールに161都市へ乗り入れる。新たに、サンディエゴ、ジョージタウン、ハイデラバード、リュブリャナ、エクセター、ビアリッツの6都市に乗り入れる。キリマンジャロ、ダルエスサラーム、ラスベガス、大阪/関西、東京/成田、エドモントン、ケープタウン、ベルファスト、ポルト、バルセロナ、スプリット、クラクフ、ポズナン線を増便する。ロンドンやローマ、ベルリンといったヨーロッパ内の需要は依