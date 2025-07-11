沖縄県石垣島出身の男性3人組「BEGIN」が10日放送のNHK「SONGS」（木曜後10・00）にゲスト出演。結成秘話を明かした。メンバーの比嘉栄昇、島袋優、上地等の3人は小学校から高校まで同じ学校に通った同級生。比嘉は「等は一番最初にステージに上がって弾き語りですごく目立っていた。優は中学校からバンドやってたから、いつの間にかライバル同士みたいな感じに俺からしたら見えた」と懐かしそうに回想した。3人は中学で出会