元DeNAで前マリナーズ傘下3Aの乙坂智外野手（31）が11日、入団テストのため川崎市のジャイアンツ球場を訪れた。2軍の試合前練習に参加。阿部慎之助監督、吉村禎章編成本部長らも視察に訪れ、外野ノックなどを行った。動きを確認した吉村編成本部長は「無難に動いていた」と評価。今後について「1、2軍の監督からは“やっぱり動いてるだけやって、無難にきちんと動けてますね”という評価を受けたので、それを持ち帰って検討