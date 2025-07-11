猫背のネイビーセゾンが、11月7日より自身最大規模のツアー『猫背のネイビーセゾン pre. 【GLEMLiNS TOUR】』（読み：グリムリン ツアー）を開催する。 （関連：終活クラブ、Dannie May、猫背のネイビーセゾン、三四少女……ロッキン・ライフの「俺のイベントに出てくれないか！」第2回） 同ツアーは、東京 渋谷WWWを皮切りに全国8カ所で行われ、東京、宮城、愛知、石川、福岡、広島、