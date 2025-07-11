【モデルプレス＝2025/07/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた田中陽菜が10日、自身のTikTokを更新。肌荒れ時のスキンケア方法を公開した。【写真】「今日好き」美人JKの「肌が激荒れしてしまった時」◆田中陽菜、肌荒れ時のスキンケア方法を公開田中は「お久しぶりの本当に肌が激荒れしてしまった時のスキンケア！」と肌荒れ時の対処法を公開。「こ