大阪・関西万博でレジオネラ属菌の検出を受けて中止していた人気の水上ショー「水と空気のシンフォニー」（昼帯）、「アオと夜の虹のパレード」（夜帯）について、運営する日本国際博覧会協会は、11日に再開することを決めた。大阪・関西万博 人気の水上ショー「アオと夜の虹のパレード」※撮影・ラジオ関西コンテンツクリエイト局ウォータープラザ付近 大屋根リング上から望む ※撮影・ラジオ関西コンテンツニュース部5月30日