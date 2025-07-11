DeNAは11日、7月24日（木）に横浜スタジアムで開催する『マイナビオールスターゲーム 2025』第2戦の始球式に、球団OBである佐々木主浩氏と谷繁元信氏が登場することを発表した。また、ファーストピッチセレモニーにはロンドン五輪銀メダリストの競泳・入江陵介氏、国歌演奏は神奈川フィルハーモニー管弦楽団が行い、さらに試合終了後には『マイナビオールスターゲーム 2026』に向けたバトンタッチセレモニーとして、開催場所で