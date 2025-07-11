BTSのJINも出演し話題を呼んだNetflixのバラエティ番組が、再び戻ってくる。【写真】JIN、「兄妹みたい」なバラエティ共演者と3SHOTNetflix Koreaは7月11日、公式SNSを通じて「キアン84の想像が再び現実に。Netflixの民宿バラエティ『キアンの破天荒ゲストハウス』シーズン2、制作決定」と発表した。ただし、シーズン1のメンバーが再び出演するかについては明らかにされていない。（写真提供＝OSEN）左からJIN、キアン84、チ・イェ