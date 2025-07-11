俳優の比嘉愛未さんが自身のインスタグラムを更新。幼少期の浴衣姿の写真を公開しました 【写真を見る】【 比嘉愛未 】「真っ直ぐに見つめる5才の私」幼少期の青い花柄と赤い帯の浴衣姿を公開当時の素直な眼差しに自身も感慨比嘉さんは、「真っ直ぐに見つめる、5才くらいの私。」と青い花柄と赤い帯の浴衣を身にまとった幼少期の写真を投稿しました。 写真には、カメラに向かって真っ直ぐに見つめる表情が特徴的で、