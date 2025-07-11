田植え1回でコメを2度収穫する「再生二期作」に取り組む西尾茂美さん＝6月、徳島県阿南市田植え1回でコメを2度収穫する「再生二期作」がじわり拡大している。農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）の調べでは今年、太平洋側の温暖な地域を中心に約30の生産者が計60ヘクタール程度で導入した。最初の稲刈り後、再び実るのを待つ手法は低コストで増産が期待できる。コメ価格が高騰する中、普及が加速するか注目だ。徳島県