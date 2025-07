西野カナ - 会いたくて 会いたくて / THE FIRST TAKEサムネイル 西野カナが、7月11日22時よりプレミア公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場する。代表曲「会いたくて 会いたくて」を、バンドメンバーを迎えた「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルなラテンアレンジで一発撮りパフォーマンス。【動画】西野カナ - 会いたくて 会いたくて / THE FIRST TAKEYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第56