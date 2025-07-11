40代から不動産投資を始めるのは遅い？ 40代から不動産投資を始めるのは決して遅くありません。定年までに20年程度の運用期間があるため、長期的に安定収入を目指すには十分な時間があります。 RENOSYの「不動産投資アニュアルレポート2024年」では、成約顧客のうち、40代は約3割を占めています。 40代は経済的に安定し、老後を見据えた資産形成を強く意識し始める人も多く、不動産投資を始めるのに適したタイミング