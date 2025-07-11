◆第１０７回全国高校野球選手権南北海道大会▽１回戦駒大苫小牧６―０大麻（１１日・札幌円山）２１年ぶり３度目出場の大麻（おおあさ）は駒大苫小牧に０―６で敗れ、初戦突破を逃した。先発マウンドに上がったエース右腕・奈良蓮斗（３年）が１回に適時打を浴びて１点を失うと、２回にも３連続四死球と暴投などで１失点。５、６、８回にも追加点を許し、徐々に突き放された。打線も相手エース・寺田七将（３年）の前に１