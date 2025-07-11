◆第１０７回全国高校野球選手権南北海道大会▽１回戦駒大苫小牧６―０大麻（１１日・札幌円山）駒大苫小牧が快勝で２年ぶりに８強に進出した。初回、２死からクリーンアップの３連打で１点を先制すると、２回には盗塁と犠打で走者を三塁に進め、相手投手の暴投で追加点。５回にはスクイズなどで２点、６回にも蔵本真ノ輔外野手（３年）が中越え適時三塁打を放つなど、小刻みに得点を奪い突き放した。投げては先発の寺田