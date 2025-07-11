【モモ・ベリア・デビルークパジャマVer.】 2026年2月 再販予定 価格：17,380円 アルターは、フィギュア「モモ・ベリア・デビルークパジャマVer.」を2026年2月に再販する。価格は17,380円。 「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より“モモ・ベリア・デビルーク”をパジャマ姿で1/7スケールフィギュア化。 膝をつき、誘うように微