香川ファイブアローズ 提供 バスケットボールB3、香川ファイブアローズが2025ー26シーズンに使用するユニホームデザインを発表しました。 ホーム用は黄色、アウェー用は白色を基調としています。優れた吸水速乾性の素材を採用し、快適なプレーをサポートします。「香川のために戦う」というメッセージを込めて、脇の部分にV（勝利）がデザインされ