トリコロールのA110R 70を限定販売アルピーヌ・ジャポンは、アルピーヌ創立70周年を記念した限定モデル、アルピーヌA110R 70『ブルー（青）』、『ブラン（白）』、『ルージュ（赤）』を発表した。販売は7月10〜27日までの期間、購入申し込みを受け付けて抽選により購入者を決定する。【画像】アルピーヌA110R 70 ブルー/ブラン/ルージュのディテールなど全30枚『アルピーヌA110R 70 ブルー/ブラン/ルージュ』は世界で210台のみが