18年の開館から7周年を迎えた神戸新開地・喜楽館の記念式典が11日、同館であり、神戸市・久元喜造市長、喜楽館名誉館長・桂文枝、上方落語協会会長・笑福亭仁智らが出席した。大阪天満天神繁昌亭と並んで、上方落語の2つめの定席。館の入り口前でファン150人を前にあいさつした文枝は「いらっしゃ〜い」と切り出して笑いを誘い「昨年は20％お客さんが増えました。お客さんがもっともっと入るよう、皆にハッパをかけておきまし