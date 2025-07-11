福島を拠点に活動するお笑い芸人でYouTuberのフジナッツ健（41)が11日、自身のXを更新。今年5月にオンラインカジノで賭博をしたとして福島県警に書類送検されたが、このほど不起訴処分となったことを報告。その上で活動を再開することを発表した。フジナッツは自身のXで「私、フジナッツ健は、本日までの間、オンラインカジノに関する一連の件について、関係各所と真摯に向き合ってまいりました」と書き出し「今年3月、自らの