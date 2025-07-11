ジェンダーレスモデルの井手上漠（22）が10日、Instagramを更新。体のラインが際立つ私服ショットを披露し、「どんどん綺麗になっていきますね！」「めっちゃセクシーです」など、多くの反響を呼んでいる。【映像】井手上漠の水着姿&体のライン際立つ私服姿（複数カット）2018年、高校1年生の時に「第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」に出場し、ファイナリストに選出された井手上。その後もタレントやモデルと