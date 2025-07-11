国賓としてモンゴル訪問中の天皇皇后両陛下は、国内最大のスポーツの祭典「ナーダム」の「弓射（きゅうしゃ）」＝弓の競技をご覧になりました。モンゴル最大の祭典「ナーダム」の開会式のあと、天皇皇后両陛下は、現地時間の11日午後2時前、「弓射」＝弓の競技を観戦するためモンゴルのフレルスフ大統領夫妻と共に競技会場を訪問されました。会場に入場すると歓声が起こり、両陛下は手を振って応えられました。最初に男性競技者が