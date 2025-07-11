気象台は、午後3時7分に、洪水警報を観音寺市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を観音寺市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】香川県・観音寺市に発表 11日15:07時点香川県では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■観音寺市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量70mm□洪水警報【発表】11日