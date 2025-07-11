今年度の最低賃金の引き上げをめぐる議論が、きょうから始まりました。政府が、2020年代に最低賃金を1500円まで引き上げる目標を掲げてから初めての議論となります。最低賃金は、企業が労働者に最低限支払わなければいけない賃金で、現在は全国平均の時給で1055円となっています。去年は過去最大となる5.1％の引き上げとなりましたが、政府が目標として掲げる2020年代までに1500円を達成するには、5回の改定で、毎回およそ7％引き