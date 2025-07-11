元財務官僚で信州大特任教授を務める山口真由氏が11日に自身のX（旧ツイッター）を更新。2日前の「疲れてるのかなぁ」と悩める様子の投稿から一転し、子どもとのほほ笑ましい日常をつづった。山口氏は先月13日以来、約1カ月ぶりとなった9日の投稿では「自分の動線があまりに支離滅裂なので嫌になってくる。こっちのものを片付けて掃除機を持ち出して、やっぱり糖分補給とラスクを食べて、でなんか携帯を持ってソファに沈み込んでて