ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツは8月16日、「ザ・パルス霧島」(鹿児島県霧島市)をリブランド開業する。ザ・パルス霧島今回のリブランドでは、最大6名様が宿泊できるファミリールームを設け、さらに、子どもがいる家族が安心して過ごせるようキッズスペースを備えた。また、貸切風呂のサービスも用意している。充実した館内アクティビティでホテルステイを楽しめるほか、周辺にはパワースポットとして人気の国宝・霧島神宮や高