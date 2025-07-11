シンガーソングライター アワタワカナが、初のオリジナル楽曲「生きてさえいれば」を本日7月11日に配信リリースした。 （関連：【画像あり】アワタワカナ、初のオリジナル楽曲「生きてさえいれば」ジャケット写真） アワタワカナは2024年初頭よりオリジナル楽曲の制作を開始。2025年6月にTikTokやInstagramでの本格的な活動をスタートしたSNS発の次世代アーティストだ。 本楽曲は、傷つき