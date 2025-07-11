◆全国高校野球選手権福岡大会3回戦・西日本短大付4―0三潴（11日、久留米市野球場）昨夏の覇者で春夏連続の甲子園出場を目指す西日本短大付が初戦を突破した。背番号11の先発左腕の原綾汰投手（3年）が完封勝ちを達成。公式戦初完投での無四球完封に「とても気持ちが良かった」と笑顔を見せた。4回までは被安打1。6回に初めて走者を三塁まで進められ、2死一、三塁のピンチを招いたが真っすぐで空振り三振に仕留めた。試