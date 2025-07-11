西武は11日、新外国人のJ・D・デービス内野手（32）の獲得を発表した。背番号は「10」で、契約期間は今季終了まで。米大リーグでは通算646試合で72本塁打、打率2割5分7厘、221打点の大砲。チームは交流戦明けから10試合連続で3得点以下と得点力不足に苦しんでおり、巻き返しへの起爆剤として期待がかかる。米国出身で190センチ、97キロの大型スラッガーだ。2014年のMLBドラフト3巡目でアストロズに入団。17年にメジャーデビ