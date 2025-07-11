大阪・関西万博の中国ナショナルデーの式典を前に、自民党の森山幹事長と中国の何立峰副首相が会談。日本産牛肉の輸入停止措置の撤廃や、ジャイアントパンダの貸与などが話し合われたとみられます。森山裕幹事長は、日中友好議員連盟の会長も務めており、式典を前に何立峰副首相と約30分間会談しました。11日午後、森山幹事長は大阪で、「長年の懸念であった牛肉輸出に一つの前進を見ることができました」と述べ、中国の何立峰副首