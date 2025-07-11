歌手の福山雅治（56）がライブリハーサル中の最新ショットを公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】福山雅治の最新ショットや家族ショットこれまでもInstagramで、父親、母親、兄と写った幼少期の家族ショットや、ヘアピンで髪をとめたデコ出しショットなど、日常の様子をたびたび公開してきた福山。リハーサル中の最新ショット公開8月30日からは7年ぶりのドームツアーが控えており、7月10日に更新したInstagram