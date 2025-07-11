日本在住のウクライナ人コスプレイヤー・ネトーチカが、「葬送のフリーレン」のキャラクターに扮したセクシーなコスプレ姿を披露し、「神々しいです！」「ナイスバディなフリーレン」など、絶賛の声が寄せられている。【映像】“葬送のフリーレン”コスプレ&水着ショット「日本が好き」という理由から、2022年にウクライナから来日したネトーチカ。180cmの長身と抜群のプロポーションを生かしてコスプレイヤーとして活動し