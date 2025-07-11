スウェード（Suede）が通算10作目となる最新アルバム『Antidepressants』を9月5日（金）に発表することが決定。同日リリースの日本盤にはボーナストラックが追加収録される。前作『Autofiction』（2022年）では、UKアルバムチャートで20年ぶりに2位を獲得し、14カ国を巡るワールドツアーも成功させたスウェード。記念すべき10作目となる本作のタイトル『Antidepressants』は「抗鬱剤」を意味する。もともとパフォーマンスアート作