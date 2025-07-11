広島県府中町の公園で東京都の会社員男性が殺害された事件で、広島地検は11日、強盗殺人の疑いで広島県の会社員の少年（16）を、強盗致死容疑で広島県の会社員男（18）を、恐喝容疑で松山市の無職女（18）を広島家裁へ送致した。