シグマ光機 [東証Ｓ] が7月11日後場(15:00)に決算を発表。25年5月期の連結経常利益は前の期比5.9％減の12.6億円になったが、26年5月期は前期比4.0％増の13.2億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.1％減の3.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の10.3％→8.9％に低下した。 株探ニュース