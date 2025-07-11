自由気ままでかわいらしい猫。愛猫の愛らしい姿や仕草は見ているだけで心が癒されますよね。『元野良猫チャチャ 本日も見まわり中』を1話目から読むYouTube登録者数50万人超と大人気の「元野良猫チャチャ」初のコミカライズ！ 4年前に家族ができた元野良猫のチャチャ。大好きな散歩で見せるキリリとした猫武将っぷりと、家での甘えん坊猫っぷりのギャップがたまらない！元野良猫チャチャと家族の温かい日常をほっこり描いた