7月11日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、東京新聞の「＜本音のコラム＞排除の歴史が教えるもの北丸雄二（ジャーナリスト）」を取り上げ、大竹や青木理が選挙報道の在り方についてコメントした。 今週は安倍さんが射殺されて3年。思えば「日本人ファースト」は安倍さん流日本独尊主義の延長です。それはトランプの「アメリカファースト」に受け継がれて他の国で大うけし、敵国扱い