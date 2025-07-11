女優の佐々木希が7月10日、Instagramを更新。友達家族との旅行で、山菜採りやサウナを楽しんだ様子を報告した。佐々木は《長野県の野尻湖に泊まりに行ってきましたお友達家族と一緒に山菜採りを体験今日の夜に食べるものをみんなで頑張って採ろう！と、子供たちも一生懸命頑張りました》などと投稿。さらに《大人達も順番にサウナも入り、最高の旅になりました！》とつづり、長靴で、腰に竹カゴをぶら提げた“山菜採りスタ