サンデー [東証Ｓ] が7月11日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第1四半期(3-5月)の経常利益(非連結)は前年同期比21.8％増の9500万円に伸び、通期計画の3億1000万円に対する進捗率は30.6％に達したものの、5年平均の47.2％を下回った。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.5％→0.2％に悪化した。 株探ニュース