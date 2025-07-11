川崎地質 [東証Ｓ] が7月11日後場(15:00)に決算を発表。25年11月期第2四半期累計(24年12月-25年5月)の連結経常利益は前年同期比6.5％増の3.2億円に伸び、通期計画の4.7億円に対する進捗率は69.6％に達したものの、5年平均の90.5％を下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常利益は前年同期比32.9％減の1.4億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の