◇高校野球秋田大会2回戦明桜―大曲農（2025年7月11日さきがけ八橋）夏11回出場の明桜が苦しみながら後半の爆発力で2回戦を突破した。3回までに8―0と大きなリードを奪った明桜だが、中盤から試合は一変する。5回に大曲農に1点を返されると、6回は4安打を集められ、3点を奪われた。8回には3点差まで迫られたが、明桜はその裏打線が爆発。2死満塁から6番・藤田卓也の走者一掃の適時二塁打で突き放した。さらに7番