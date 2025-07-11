フジテレビと親会社フジ・メディア・ホールディングス（FMH）の元取締役相談役・日枝久氏（87）がいまだにフジサンケイグループ（FCG）でトップを務めているらしい。「彫刻の森美術館」（神奈川県）と「美ヶ原高原美術館」（長野県）を運営する「公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団」の代表理事で、両美術館の館長も兼ねていると10日、デイリー新潮は伝えた。【もっと読む】フジテレビ「ぽかぽか」継続で取り沙汰される“お家事