日本時間１５時００分に英月次GDP（5月）、鉱工業生産指数（5月）、製造業生産高（5月）、貿易収支（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 月次GDP（5月）15:00 予想N/A前回-0.3%（前月比) 鉱工業生産指数（5月）15:00 予想N/A前回-0.6%（前月比) 予想N/A前回-0.3%（前年比) 製造業生産高（5月）15:00 予想N/A前回-0.9%（前月比) 予想N/A前回0.4%（前年比) 貿易収