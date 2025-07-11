ドル円147円18銭まで上昇後、少し調整＝東京為替 ドル円は147円18銭まで一時上昇も、少し調整が入っている。円安傾向が強まりユーロ円が171円77銭まで上昇するなどの動きが見られた。 USDJPY 146.90